- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat și in mediul rural. Este anunțul premierului Florin Cițu dupa intalnirea cu primarii și reprezentanții Consiliilor județene. Cițu a anunțat mai multe soluții pentru a da cat mai multor romani șansa sa se imunizeze impotriva…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni, la Digi 24, ca vor fi deschise centre drive-through de vaccinare impotriva COVID-19, informeaza Agerpres . Alin Stoica a anunțat ca primul centru drive-through din București se va deschide, probabil, in Sectorul 6. „Se discuta pentru deschiderea de noi…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni ca vor fi deschise centre drive-through de vaccinare impotriva COVID-19. "Se discuta pentru deschiderea de noi centre si - cum a anuntat si CNCAV - se va face un maraton de vaccinare in perioada 7-9 si vom deschide si drive-through-uri. Avem…

- Proiectul prevede ca se aproba utilizarea, pana pe 12 septembrie, a partii corespunzatoare a 240 de locuri de parcare, in vederea organizarii centrului de vaccinare de catre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Centrul ce va fi infiintat va avea patru puncte de vaccinare.Potrivit…

- Cițu a avut , marți, discuții cu aleșii locali, primari ai municipiilor și președinți ai Consiliilor Județene. Premierul a anunțat intensificarea controalelor in mijloacele de transport in comun, magazine, piețe și alte zone aglomerate. ”Ar fi suficienta respectarea stricta a actualelor masuri - purtarea…

- Mediul privat se implica și el in campania naționala de vaccinare, prin care cetațenii Romaniei sa aiba posibilitatea de a dobandi imunitate in lupta cu noul coronavirus SARS-CoV-2. De astazi, la Timișoara și in Sibiu, doua noi centre publice de vaccinare incep sa primeasca persoanele care s-au programat…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, joi, ca Romania, impotriva tuturor celor care nu ii dadeau sanse, are o campanie de vaccinare anti-COVID de succes. "Provocarea majora anul acesta - campania de vaccinare si, pana acum, Romania, impotriva tuturor celor care nu ne…