- Premierul Florin Citu a afirmat, vineri, la Zalau, ca pandemia nu a trecut si trebuie intensificate eforturile pentru vaccinare. ”Aceasta campanie de vaccinare continua pana cand ne asiguram ca nu mai avem niciun caz de infectare”, a afirmat Citu, potrivit news.ro. ”Sunt aici pentru a sustine…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca țintele de vaccinare reprezinta borne de relaxare și a precizat ca rata de infectare in Romania a scazut, ceea ce inseamna ca imunizarea da roade. Prim-ministrul a mers la Circul Metropolitan din Capitala, intr-o acțiune in care toți membrii Guvernului participa…

- Premierul Florin Citu a vizitat centrul de vaccinare de la centrul metropolitan Bucuresti, unde a declarat ca toti membrii Guvernului vor iesi pana la finalul zilei pentru a sustine campania de vaccinare.

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la Satu Mare, ca ritmul de vaccinare este „un succes” și „pandemia va trece”. „Lucrurile merg foarte bine. Am primit vestea foarte buna ca de azi in Bucuresti suntem sub 1,5 la mie, ceea ce inseamna ca aceasta campanie de vaccinare este de succes. Este singurul…

- Premierul Florin Citu precizeaza ca le-a solicitat reprezentantilor organizatiei patronale Concordia, in cadrul unei intalniri desfasurate, luni, la Palatul Victoria, sa sustina campania de vaccinare anti-COVID, subliniind ca implicarea mediului de afaceri in acest proces este esentiala. "Am avut astazi…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminica in Romania impotriva restricțiilor, ca ii ințelege pe oameni ca au obosit, insa legea trebuie respectata. Totodata, el a mai adaugat ca opiniile sunt diferite, insa siguranța oamenilor trebuie sa fie pe primul…