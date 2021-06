Cîțu: Campania de vaccinare a dat rezultate. Nu sunt îngrijorat Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie vazuta campania de vaccinare prin filtrul mai multor indicatori legati de pandemie, precizand ca in Romania e un numar din ce in ce mai mic de persoane testate pozitiv, scade si numarul pacientilor internati la ATI, iar aceste lucru arata ca aceasta campanie a dat rezultate. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sibiu, ca daca ritmul vaccinarii anti-COVID este cel care trebuie sa fie si care sunt masurile de relaxare care intra in vigoare de la 1 iulie. „Masurile de relaxare de la 1 iulie le stim deja. Campania de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anunțat, sambata, la Sibiu ca nu intenționeaza sa creasca taxele și impozitele și ca va continua investițiile de la buget. La conferința de presa a participat și ministrul Raluca Turcan. „Nu creștem taxe, nu introducem taxe noi. Țin foarte mult la predictibilitate. Investițiile…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu este ingrijorat pentru scaderea ratei de vaccinare și arata ca numarul tot mai mic de cazuri, dar și de pacienți internați la ATI reprezinta o consecința a faptului ca romanii s-au vaccinat. ”Masurile de relaxare de la 1 iulie le știm deja. Campania de vaccinare…

- Premierul Florin Citu anunta, pe 30 aprilie, ca in Romania exista toate conditiile sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. Conditiile poate au existat, insa organizarea a lasat de dorit, iar dorinta romanilor de a se vaccina a fost masiv supraevaluata. Astfel, miercuri,…

- Președintele Klaus Iohannis susține joi o declarație de presa, la finalul unei ședințe cu premierul și mai mulți miniștri in care s-a discutat despre masurile de relaxare de la 1 iunie. Cele mai importante declarații ale președintelui Klaus Iohannis: Am discutat azi despre pandemie, campania de vaccinare…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei s-au vaccinat impotriva Covid-19, cu ambele doze, 3.491.189 persoane. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat 100.454 de persoane. Grupul de Comunicare al CNCAV The post Campanie vaccinare: Cate persoane s-au vaccinat pana acum in Romania appeared first on Puterea.ro…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, avertizeaza ca daca se pastreaza actualul ritm de vaccinare in București nu va atinge obiectivul in toamna, care este de 1,2-1,3 milioane de oameni vaccinați la sfarșitul lunii august, potrivit unei declarații facute la Digi24 . „Nu suntem deocamdata acolo unde ar trebui…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminica in Romania impotriva restricțiilor, ca ii ințelege pe oameni ca au obosit, insa legea trebuie respectata. Totodata, el a mai adaugat ca opiniile sunt diferite, insa siguranța oamenilor trebuie sa fie pe primul…