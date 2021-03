Cîțu: Bugetul din acest an este unul echilibrat Bugetul de stat pe 2021 va fi evaluat luna aceasta de Comisia Europeana, iar luna viitoare vom avea și o analiza din partea agențiilor de rating – anunțul a fost facut de premierul Florin Cițu, sambata, la Focșani. El a susținut ca bugetul din acest an este unul echilibrat, acest lucru fiind confirmat de Consiliul […] Articolul Cițu: Bugetul din acest an este unul echilibrat apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Bugetul din acest an „este unul echilibrat” Florin Cîtu. Foto. gov.ro Bugetul de stat pe 2021 va fi evaluat luna aceasta de Comisia Europeana, iar luna viitoare vom avea și o analiza din partea agențiilor de rating - anunțul a fost facut de premierul Florin Cîțu, sâmbata, la…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost prim-ministru, a estimat, la Antena 3, ca premierul Florin Citu nu va fi in masura sa prezinte foarte curand proiectul de buget. Potrivit fostului premier PSD, proiectul trebuie discutat si negociat cu oficialii Comisiei Europene, iar asta se va intampla cu ocazia…

- ”As vrea sa vorbesc despre buget, pentru ca sunt discutii in spatiul public. Tintele raman aceleasi, mergem spre un deficit de 7%. Sper sa ajungem la 7% - 7,1%. Vreau sa spun de ce pare ca dureaza mai mult, desi obiectivul este sa venim in Parlament saptamana viitoare. In acest moment intoarcem reforme…

- Ar insemna ca functionarii sa dea un concurs anual? „Sunt mai multe variante. Chiar sa stiti ca sunt variante, urma sa fie introdus de Ministerul Finantelor Publice, lucru care se intampla in UE de foarte mult timp si la Comisia Europeana. De exemplu o rotatie – sa nu mai ramana aceeasi pozitie de 20…

- Social-democratii acuza ca premierul Florin Citu este “suparat” ca Bruxelles-ul a „dezvaluit cat de tare i-a mintit el pe romani”, facand referire la o scrisoare adresata Ministerului Finantelor de catre Comisia Europeana in privinta careia pesedistii si liberalii au interpretari diferite. De asemenea,…

- Economistul Adrian Caciu il ironizeaza pe premierul Florin Cițu dupa ce a mers sa dea raportul la Cotroceni impreuna cu miniștrii USR PLUS, afirmand totodata ca Iohannis si-a dorit intotdeauna sa fie premier, nu presedinte. Mai mult, in opinia economistului, Klaus Iohannis iși dorește sa fie premier…

- Prezent astazi, 26 decembrie, la Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" la sosirea primei transei de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer, premierul Romaniei, Florin Citu a declarat ca "saptamana viitoare vom primi in jur de 144.000 de doze;…

- „Proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor”, susține premierul Florin Cițu. Acesta adauga ca ținta pentru deficitul bugetar este de 7%. „Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea detaliilor sunt puse la punct. Ceea ce stim foarte bine este ca tintim…