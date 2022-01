Cîțu BATE cu pumnul în masă pe tema certificatului verde: ASTA nu accept sub nicio formă Președintele PNL Florin Cițu spune ca e nevoie rapid de o analiza pe tema certificatului verde. Acesta spune ca e nevoie ca specialiștii sa spuna daca infectarile pot fi stopate și altfel sau daca e nevoie de certificatul verde și la munca. Cițu atenționeaza ca nu e de acord cu o alta soluție care sa blocheze economia. “Orice instrument e util. Ar trebui sa se faca analiza sa vedem ce masuri putem lua sa creasca gradul de vaccinare. Analiza trebuie sa vina de la cei care au propus masurile, fara o analiza transparenta nu putem lua decizii curajoase. Vom vedea specialiștii ce vor spune. Este singurul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

