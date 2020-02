Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentele referitoare la deficitul structural si la deficitul bugetar venite de la Comisia Europeana (CE) timp de trei ani au fost ignorate de guvernul PSD, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa publicarea unui raport al CE in care se…

- La sfarsitul lunii trecute, ministrul finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a incheiat anul trecut cu un deficit bugetar de 4,6% din PIB, peste estimarea autoritatilor din luna noiembrie, cand s-a facut cea de-a doua rectificare de buget. In 2018, deficitul bugetar a fost 2,88% din PIB. Comisia…

- Raportul Comisiei Europene (CE), prin care este justificata procedura de deficit excesiv, se refera la evolutia din 2019, iar guvernele PSD au ignorat avertismentele legate de aceasta problema, in timp ce actualul Guvern va lua masuri de scadere a deficitului, a spus, vineri, ministrul Finantelor, Florin…

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor…

- Gelu Diaconu, fost sef al ANAF, a comentat pe pagina de Facebook interviul pe care actualul ministru al Finantelor, Florin Citu, l-a acordat publicatiei G4Media. "Se straduie jurnalistul Pantazi sa afle cate ceva despre starea finanțelor țarii. Vorbește cu un ministru...care da raspunsuri...bla,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca imprumuturile pe care le-a contractat ministrul de Finanțe „nu sunt o noutate”, fiindca exista un deficit bugetar care trebuie acoperit, masuri similare luand și Guvernele anterioare.„Nu, fiindca ministerul Finanțelor…

- Anul viitor deficitul bugetar va trebui sa arate o reducere de cel putin un punct procentual fata de executia de anul acesta, un lucru foarte greu de facut, dar care va fi apreciat atat de piete internationale cat si de catre Consiliul Fiscal si Banca Nationala, a afirmat, joi seara, la Palatul Victoria,…