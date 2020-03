Stiri pe aceeasi tema

- Bancile comerciale din Romania lucreaza la un mecanism pentru conditii mai relaxate fata de clienti, care sa fie aplicat pe termen mai lung, dar in acelasi timp trebuie schimbat si regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, marti seara, la Digi 24, ministrul Finantelor Publice, Florin…

- Cetatenii care vin, incepand cu ora 21,00, in Romania din tari care au peste 500 de cazuri de coronavirus confirmate, precum Franta, Germania, Spania, vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile. Masura a fost anuntata duminica de ministrul de Interne, Marcel Vela, intr-o conferinta de presa. De asemenea,…

- MAE recomanda romanilor care se afla in scop turistic sau tranziteaza Germania, Franta și Spania sa revina de urgenta in tara Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda turistilor romani care se afla in vacanta in Spania, Franta si Germania sa isi scurteze sejururile si sa revina de urgenta in Romania, in contextul evolutiilor pandemiei cu COVID-19 la nivel...

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa fie interzise…

- Romania a avut in 2019 al cincilea cel mai mare deficit comercial din UE, peste 20 de miliarde de euro, dupa Franta, Spania, Grecia si Portugalia, anunța Eurostat, potrivit Meidafax..Conform Eurostat, cel mai mare surplus comercial il are Germania, de 227 de miliarde de euro. Crește…

- Romania, peste media UE la utilizarea energiei verzi pt incalzire si racire Foto: Wikipedia.org România se situeaza peste media din Uniunii Europene în ceea ce priveste energia utilizata pentru încalzire si racire în anul 2018. Potrivit datelor Eurostat publicate…

- Pe 12 februarie, la Bucuresti se desfasoara Festivalul de muzica lautareasca "La multi ani - Ionica Minune!", festival care "se doreste a fi o bijuterie a genului atat de iubit atat in tara, cat si in strainatate, in care muzica traditionala lautareasca va fuziona cu jazz, cu piese din muzica clasica…