Premierul Florin Citu a anuntat luni ca Guvernul are pregatita o ordonanta de urgenta pentru suspendarea activitatii cluburilor si restaurantelor care nu respecta masurile de protectie sanitara, aceasta in cazul in care amendamentul pe aceasta tema nu va fi sustinut in Parlament.



"Am avut un amendament pe care parlamentarii nu au vrut sa-l depuna. Domnul Bode a spus astazi foarte clar - daca nu va fi sustinut in Parlament, avem pregatita o ordonanta de urgenta prin care vom suspenda activitatea acelor cluburi care nu respecta legislatia in vigoare, activitati economice, nu este vorba…