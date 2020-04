Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor are o rezerva financiara suficienta pentru 4, 5 luni de zile, sau chiar mai mult, astfel ca executivul nu discuta in prezent posibilitatea unui acord cu Fondul Monetar International, a declarat luni seara ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi24,

- ”Am fost crucificat la inceputul anului, atunci cand contractam imprumuturi la dobanzi cat mai mici. Noi am facut un buffer și, nu știam ca va lovi aceasta criza, dar in acest moment suntem bine. Cateva luni ne vom descurca cu toate cheltuielile. Și in piața: companiile care au avut rezerve, acum…

- Guvernul a modificat in ședința de luni seara, ordonanța care prevede posibilitatea amanarii ratelor. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca la creditele ipotecare, pentru lunile in care creditul este amanat, nu se aplica dobanda. De asemenea, se prelungește și perioada pentru depunerea solicitarilor,…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, potrivit…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat marți, la Digi 24, ca Guvernul va adopta joi o ordonanța de urgența prin care persoanele și companiile care nu-și pot plati ratele vor putea cere bancilor de la care au contractat creditele o amanare, fara sa prezinte vreun document justificativ. „Nu vom…