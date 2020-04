Citu: Avem o rezerva financiara pentru 5 luni sau chiar mai mult. Aparatul administrativ sa stie ca ii vine salariul la timp

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor are o rezerva financiara suficienta pentru 4, 5 luni de zile, sau chiar mai mult, astfel ca executivul nu discuta in prezent posibilitatea unui acord cu Fondul Monetar International, a declarat luni seara ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi24,

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, potrivit…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

