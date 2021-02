Florin Citu a afirmat, sambata, in conferinta de presa, ca a vazut discutii despre anumite bugete, unele contradictorii. "Raman ferm, nu putem sa finantam nenorocirile facute de PSD si am fost surprins neplacut cand in unele discutii cu colegii mei, membri de cabinet, am vazut o sustinere mai mare pentru subventii, pentru anumite companii cu pierderi, decat pentru investitii. Asa ceva nu accept. Am cerut un program de reforma pentru companiile de stat, inca nu a venit si atunci o sa introducem in legea bugetului", a adaugat el. Premierul a spus ca au fost discutii despre acest buget cu ministrii.…