Cîțu, atacuri dure la USR: Ministri incompetenți pe care trebuia să-i dau mai repede afară Motiunea de cenzura initiata de PSD e dezbatuta si votata azi de la ora 12 in plenul Parlamentului. Cele trei partide au 280 de voturi, iar pentru a fi adoptata motiunea trebuie sa intruneasca 234 de voturi „pentru”. Ora 12.25: Discursul lui Florin Cițu: Astazi a murit moralitatea. Dragi romani, ați fost tradați. USR voteaza alaturi de PSD, se poate sa fie mai josnici de atat liderii USR? S-au aliat cu socialiștii și neofasciștii Dragi romani, va cer scuze ca am crezut in USR. Adevarata lor fața e cea de azi, și am vazut-o inca din 2016. Tovarașul cu spirala și Vaile Dancu, ce imagine! Dragi romani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

