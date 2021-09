Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu le-a reprosat liderilor USR PLUS si PSD, precum si membrilor Guvernului, dar in special fostului ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, faptul ca nu au fost in centrele de vaccinare pentru a promova imunizarea. "Ar fi fost mai bine sa il fi vazut pe domnul Vlad Voiculescu…

- Premierul a explicat ca la nivelul Uniunii surplusul de doze negociat de Comisia European cu producatorii de vaccinuri este mult mai mare decat in Romania, fiind vorba de 4,4 miliarde de doze pana in 2023, adica de 10 ori populația UE.In plus, Cițu i-a acuzat pe foștii miniștrii USR Plus ai Sanatații,…

- Precizarile au fost facute in cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, intre cei trei candidati la conducerea USR PLUS: Dan Barna, Dacian Ciolos si Irineu Darau."Am avut o intalnire si cu primarul Clujului, domnul Emil Boc, in care i-am transmis foarte clar ca pentru USR PLUS ideea de a continua cu…

- Mesajul a fost transmis dupa ce USR-PLUS și AUR au anunțat ca au depus moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Cițu.Ciolacu amintește ca o activitate ”dezastruoasa” a avut intregul Guvern, nu doar Florin Cițu, ci și Dan Barna, Csristian Ghinea și Claudiu Nasui. ”Cițu trebuie sa plece!…

- Membrii Coaliției reuniți vineri seara in ședința pentru negocieri privind guvernarea nu au ajuns la un consens. Dan Barna și Dacian Cioloș i-au cerut demisia lui Florin Cițu, amenințand cu moțiunea de cenzura. Premierul a ripostat, spunandu-le ca ii va scoate de la guvernare daca vor alege acest demers.…

- ​​A doua criza guvernamentala majora în Coaliție dupa ce Florin Cîțu l-a demis pe ministrul USR-PLUS Vlad Voiculescu. De aceasta data, scânteia a pornit tot de la Florin Cîțu care a pus pe ordinea de zi suplimentara proiectul „Anghel Saligny”. Totul fara acceptul…

- „Este un dialog necesar. Este construcția bugetara pe un an. Am avut o discuție cu Dacian Cioloș și premierul Florin Cițu și am vorbit despre bugetele pentru ministerele pe care le coordonez. Cifrele care au fost prezentate in spațiul public au fost o prima propunere. Am discutat pe fiecare minister…

- Florin Cițu a comentat marți seara la Digi24 declarația lui Ludovic Orban despre ratea țintei de vaccinare. Premierul se arata „mahnit” de afirmațiile șefului Camerei Deputaților și spune ca ar fi vrut sa vada o mai mare implicare a acestuia in campania de vaccinare. Cițu trimite sageți și catre partenerii…