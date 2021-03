Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis subliniaza, in mesajul de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, contributia semnificativa a minoritatii maghiare din Romania si a reprezentantilor sai politici la pasii importanti facuti de tara noastra in integrarea europeana, in recuperarea valorilor democratice si in asezarea…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu a transmis, luni, maghiarilor din Romania un mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Impreuna, prin cultivarea armoniei interetnice, vom consolida o societate puternica și prospera”, afirma șeful statului. Prim-ministrul spune ca „trebuie…

- 15 Martie este Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, cea mai importanta sarbatoare a comunitații maghiare din Romania. Suntem diferiți prin cultura și tradiții, dar aceste diferențe nu ne separa, nu suntem adversari, dimpotriva, trebuie sa fim uniți in diversitate, sa devenim mai puternici și mai ințelepți,…

- Premierul Florin Citu transmite maghiarilor, in mesajul de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, ca suntem diferiti prin cultura si traditii, dar aceste diferente nu ne separa, nu suntem adversari, dimpotriva, trebuie sa fim uniti in diversitate, sa devenim mai puternici si mai intelepti, sa construim…

- Premierul Citu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni in care spune ca suntem diferiti prin cultura si traditii, dar aceste diferente nu ne separa, nu suntem adversari, dimpotriva, trebuie sa fim uniti in diversitate, sa devenim mai puternici si mai intelepti, sa construim impreuna,…

- Manifestarile din data de 15 Martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, vor avea loc, la Miercurea Ciuc, intr-o sala de spectacole, cu respectarea restrictiilor impuse de pandemie, si nu in aer liber, cum se intampla in trecut, informeaza Agerpres. Aceste acțiuni sunt cu atat mai controversate cu…

- Evolutia relatiilor intre UDMR, FIDESZ si Guvernul condus de Vikor Orban este prezentata de site-ul de investigatii Atlatszo Erdely, intr-un material in care arata banii veniti dinspre Budapesta catre comunitatea maghiara din Transilvania, dar si catre ONG-urile apropiate UDMR.

- Este oficial, salariul minim va crește din luna ianuarie, chiar daca decizia nu a fost luata la debutul anului. "Salariul minim va crește cu 3% peste rata inflației și peste estimari, pastrand puterea de cumparare a romanilor", a declarat Florin Cițu, dupa ședința de guvern. Citește și: Numita…