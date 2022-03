Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a platit joi pentru un imprumut o dobanda de 6,53%, sustine liderul PNL, fostul premier Florin Citu, afirmand ca este cea mai mare dobanda din 17 decembrie 2012. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ”Sunt trei mari prioritati ale Guvernului, in aceasta perioada, in primul rand starea economica, daca nu ai o economie sanatoasa, daca nu gestionezi bine economia, degeaba vrei sa faci, sau incerci sa ai si alte obiective pentru ca nu o sa poti sa le duci la indeplinire. Trebuie sa ne concentram ca…

- Despre reducerea TVA si a CAS, propusa de PNL in coalitie, presedintele PNL a afirmat ca ”toti sunt de acord ca sunt masuri bune”. ”Toti stim ca se poate face (..) Sunt masuri care pot ajuta economia. Pana la urma, decizia este la Guvern”, a spus el. Despre impactul bugetar al acestor masuri, Citu a…

- Presedintele PNL, fostul prim ministru Florin Citu, afirma ca este "prematur" sa faca o evaluare a activitatii succesorului sau, Nicolae Ciuca. El sustine ca premierul nu trebuie sa se priceapa la economie, ci sa aiba in jur oameni care sa il sfatuiasca bine, subliniind importanta Ministerului Finantelor…

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2021 s-a incheiat cu un deficit de 80 de miliarde de lei (6,72% din PIB), in scadere fata de deficitul de 101,8 miliarde lei (9,61% din PIB) inregistrat in 2020, a anuntat, vineri Ministerul de Finante.

- Ministrul Proiectelor Europene, Dan Vilceanu (PNL), a afirmat, vineri seara, ca, „de ceva timp”, Romania se imprumuta cu cea mai mare dobanda din toate statele europene, inflatia mare si faptul ca nu luam in serios ratingul de tara, fiind principalele motive. Afirmația vine in contextul in care Florin…

- Romania risca sa intre in recesiune daca economia va suporta șocuri precum o creștere accelerata a inflației și a dobanzilor, susține președintele PNL, Florin Cițu. Conform acestuia, daca Romania nu va acționa rapid asupra deficitului și nu va reduce inflația, se va intra „intr-o spirala” in care vor…

- „Eu ma uit la Banca Naționala, la deciziile ei, și am incredere ca o sa știe sa reduca rata inflației. In același timp, BNR trebuie sa fie ajutata. E foarte important! Anul trecut, am ajutat mult BNR prin reducerea deficitului de la 10 la sub 7 la suta. E nevoie și in continuare, mai ales ca acum a…