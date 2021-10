Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar, Florin Cițu, a afirmat ca Ministerul Sanatatii a tergiversat achizitia medicamentului pentru tratarea COVID-19, Tocilizumab, si nu a raspuns solicitarii spitalelor pentru ventilatoare, desi avea zeci de bucati pe st

- Premierul interimar Florin Citu a cerut sa se stabileasca „in mod clar” cine a tergiversat, din aprilie pana in octombrie, o licitatie pentru achizitia unui medicament folosit in tratarea bolnavilor de COVID-19, avand in vedere ca s-a apelat recent la Mecanismul de Protectie Civila al UE in vederea…

- Premierul demis, Florin Cițu, a declarat, vineri, ca din ancheta de la Ministerul Sanatații reoesa ca a fost tergiversata achiziția de Tocilizumab, spitalele au cerut concentratoare de oxigen și nu li s-a raspuns, iar in unele județe ambulanțele au un timp foarte mare de raspuns, ceea ce arata ca valul…

- Noua pacienți au murit in incendiul puternic izbucnit, vineri, la Secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, unde erau internate 10 persoane, a anunțat DSU. Zeci de pompieri intervin pentru evacuarea pacienților. Imaginile difuzate de presa locala arata pacienți scoși…

- In tacere și cu multa incordare, in culise se deruleaza o confruntare intre Consiliile Județene și unii dintre oamenii din Sanatate. Miza e reforma din Sanatate, ca o condiție a construirii spitalelor regionale și a celorlalte clinici de interes național. Ludovic Orban a spus primul ca intre reformele…

- Liderii coaliției au discutat despre viitorul ministru al Finanțelor. Premierul l-a propus pe Dan Vilceanu, insa aripa Orban il contesta și susține ca este un personaj controversat. Propunerea i-ar putea fi trimisa președintelui Klaus Iohannis saptamana aceasta.Un alt subiect de discuție a fost rectificarea…

- “Am convenit asupra unei formule pe care atat eu, cat si premierul Florin Citu o vom sustine la discutiile din cadrul coalitiei, care va avea loc azi, la orele 15.00. (…) PNL urmareste sa atingem obiective importante, care sunt cuprinse in programul de guvernare si care sa aiba cu adevarat aceasta rectificare…