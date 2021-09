Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose, a declarat astazi ca social-democratii vor depune in Parlament un Proiect de Lege privind plafonarea pretului la energia electrica și la gazele naturale. „PSD va depune astazi sau maine un proiect de lege privind plafonarea pretului la energie in Romania. Principiile…

- Zeci de mii de oameni vor ieși in același timp cu bicicletele in zece țari europene. Acțiunea face parte din proiectul WoW Europe și va avea loc simultan, in data de 11 septembrie, in Romania, Bulgaria, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Republica Macedonia de Nord, Spania, Slovenia și Turcia. Zeci…

- Guvernul face discriminare intre firme sau pentru unii muma, pentru alții nu. Executivul a aprobat luni un proiect de act normativ care ofera o solutie la problema cresterii preturilor materialelor de constructii si vine in sprijinul proiectelor realizate cu finantare din bani publici. Ministrul Dezvoltarii,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in UE, mai mari decat anul trecut. In luna iunie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +10,4% fața de iunie 2020, atingandu-se un nivel de 1.048.143 unitați. Pe primele sase luni din 2021: – au fost inmatriculate un numar de 5,361,857 autoturisme…

- Elena Stancu a fost premiata pentru textele pe care le-a scris despre romanii plecati la munca in strainatate. Jurnalista face echipa cu fotograful Cosmin Bumbut și a castigat o bursa Pulitzer in valoare de 5.000 de dolari și va participa și la un workshop, potrivit Pagina de Media . Bursa Persephone…

- In timp ce anul trecut, țara noastra se situa printre statele cu cele mai mici coborari generate de pandemie, in acest an, a ajuns la coada clasamentului, consemnand cel mai slab parcurs la revenirea din pandemie. Un exemplu in acest sens este industria auto. Dupa primele cinci luni ale anului in curs,…