- Premierul Florin Citu le-a cerut, miercuri, reprezentantilor autoritatilor locale sa se implice in continuare in aplicarea masurilor de protectie sanitara, precizand ca respectarea stricta a actualelor reguli, in paralel cu derularea procesului de vaccinare, ar fi suficiente pentru evitarea altor masuri…

