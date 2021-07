Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca alianta PNL cu USR PLUS va rezista cu siguranta pana in 2024 si a reiterat ca la urmatoarele alegeri liberalii trebuie sa aiba candidati proprii la fiecare primarie de sector. El a fost intrebat daca declaratia sa conform careia in 2024 PNL ar…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca declaratiile „teribiliste” conform carora „PNL ia toate sectoarele maine” nu conving pe nimeni, punctand ca o competitie cu USR-PLUS fundamentata pe orgolii ar conduce la o noua victorie a PSD in Capitala. Mesajul ei vine ca o replica pentru Forin…

- Premierul Florin Cițu a transmis un mesaj pentru membrii PNL București, in care le spune ca daca va ajunge președinte al partidului, la primariile de sector vor fi susținuți doar membrii PNL.

- Premierul Florin Citu, care va candida la congresul din toamna pentru functia de presedinte al PNL, le-a transmis joi ''un mesaj ferm'' colegilor liberali din Bucuresti sa voteze intelept cand aleg liderii de la sectoarele Capitalei. Mesajul a fost transmis liberalilor…

- Premierul Florin Cițu, candidat la șefia Partidului Național Liberal, a transmis ca are in vedere ca, odata cu preluarea șefiei partidului, sa susțina la primariile de sector din Capitala doar membri liberali. Anunțul lui Florin Cițu a fost facut in contextul in care, la ultimele alegeri locale ale…

- „Cu mine președinte al partidului vom susține doar membri PNL la primariile de sector”, este mesajul transmis de Florin Cițu liberalilor din București. „Mesaj ferm pentru colegii mei, membrii PNL din...

- Premierul Florin Citu le transmite liberalilor din Bucuresti sa voteze „intelept” pentru alegerea presedintilor de filiale PNL de sectoare. Seful Guvernului spune ca alegerea sa ca presedinte ar duce la sustinerea doar a membrilor PNL la primariile de sector.

- Premierul Florin Cîțu își continua campania electorala pentru șefia PNL și-l ataca pe Ludovic Orban într-o noua postare pe Facebook transmițând liberalilor ca, daca va fi ales președinte al partidului, va susține doar membri PNL la primariile de sector.”Mesaj ferm pentru…