Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat joi seara, la Digi24, intrebat despre creșterea alocațiilor și a pensiilor: „In anii viitori trebuie sa reducem deficitul. Nu putem sa mergem cu el la infinit. Ce spuneti sunt niste costuri permanente. Cam 80% din venituri (incasarile la bugetul de stat)…

- Cateva dintre masurile de relaxare economica luate de Guvern pentru a ajuta firmele și persoanele fizice in perioada starilor de urgența și de alerta, masuri ce urmau sa expire la finele lunii iunie, vor fi prelungite pana la 25 octombrie, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi seara, prelungirea termenului de sistare a popririlor si executarilor silite. Cițu a spus ca popririle și executarile silite vor fi sistate pana pe 25 octombrie și ca vor fi luate și alte masuri pentru economie. ”Vor fi si alte masuri suplimentare.…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi seara, prelungirea termenului de sistare a popririlor si executarilor silite pana la 25 octombrie. ”Vor fi si alte masuri suplimentare. Sunt masuri de relaxare in continuare, in aceasta perioada. Masurile economice o sa le luam astazi,…

- O parte dintre masurile de relaxare economica ce urmau sa expire la finele lunii iunie vor fi prelungite pana la 25 octombrie, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi seara, prelungirea termenului de sistare a popririlor si executarilor silite pana la 25 octombrie, anunța news.ro.”Vor fi si alte masuri suplimentare. Sunt masuri de relaxare in continuare, in aceasta perioada. Masurile economice o…

- "Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc cateva dintre masurile pe care le aveam pana la 25 iunie. In ceea ce priveste popririle, executarile silite pentru companii, persoane fizice vom merge cu ele pana in 25 octombrie si, in acelasi…

- O parte dintre masurile de relaxare economica ce urmau sa expire la finele lunii iunie vor fi prelungite pana la 25 octombrie, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc…