Cîțu anunță posibila creștere a numărului de ministere la 20 după negocierile cu PSD Liderul PNL, Florin Cițu, a declarat marți, la finalul discuțiilor de la Parlament cu PSD, UDMR și minoritați pentru formarea noului Guvern, ca numarul ministerelor ar putea fi extins la 20. „Am discutat despre programul de guvernare si un calendar pentru perioada urmatoare. E o discutie pentru extinderea numarului de ministere la maximum 20”, a indicat Cițu. Intrebat daca PSD ar putea avea mai multe ministere decat PNL, el a afirmat: „Vom vedea cand ajungem la acea discuție. Azi nu am discutat de premier și ministere”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

