- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca se lucreaza la o ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata in forma simplificata a obligatiilor bugetare pentru o perioada de 12 luni pentru cele cumulate de la data intrarii in starea de urgenta pana in data de 25 octombrie…

- „Nu exista un astfel de scenariu, dupa cum vedeti, de cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar am avut doua saptamani o usoara tendinta de descrestere a numarului de cazuri. Sigur, descresterea nu e asa cum ne-am dori-o, dar situatia este sub control, am limitat raspandirea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, lanseaza o invitație pentru președintele PSD, Marcel Ciolacu. Cițu vrea sa-i prezinte lui Ciolacu situația financiara a Romaniei și sa-i raspunda liderului PSD orice intrebare. Ministrul vrea ca discuția sa aiba loc inainte de dezbaterea moțiunii de cenzura…