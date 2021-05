Premierul Florin Cițu nu lasa romanii sa se bucure prea mult de relaxarile anunțate. El a avut joi seara un mesaj avertisment prin care transmite romanilor ca daca ritmul de vaccinare scade, “exista frana de mana” lasand sa se ințeleaga ca s-ar putea reveni la restricții. Premierul Florin Citu a fost intrebat, joi seara, la […] The post Cițu anunța o “frana de mana” in privința relaxarilor daca scade ritmul vaccinarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .