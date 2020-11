Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca in programul de guvernare al PSD se dorește un acord cu FMI, impozitarea tuturor veniturilor bisericii și supraimpozitarea pensiilor. Astfel, intr-o postare pe pagina pe facebook, acesta a prezentant adevaratele surse de finanțare ale social democraților.…

- Florin Citu prezinta, intr-o postare pe Facebook, sursele de finantare pentru Programul de guvernare al PSD, atat pentru anul 2021, cat si pentru 2022. ”2021 - Acord FMI negociat inca din Septembrie 2019 - 261 modificari ale codului fiscal - introducere supraaciza carburant - impozitarea tutror veniturilor…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, in medie, datoria publica a tarilor membre UE creste cu 20 puncte procentuale in 2020, in timp ce in Romania datoria publica creste cu doar 7 puncte procentuale. Acesta afirma ca Romania a plecat „cu un handicap major” in lupta cu pandemia care…

- "In medie, datoria publica a țarilor membre UE crește cu 20 puncte procentuale in 2020.Prin comparație in Romania datoria publica crește cu DOAR 7 puncte procentuale. Asta deși șocul care a lovit economia globala a lovit cu aceeasi intensitate si Romania. Datoria publica crește pentru ca…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca Romania trebuie sa plateasca anul acesta 50 de miliarde de lei, „datorii facute de PSD in perioada cand economia globala avea creștere economica”. „PSD a distrus economia Romaniei. In 2020 trebuie sa platim aproape 50 de MILIARDE lei datorii facute de PSD…

- Premierul Ludovic Orban l-a intrebat pe ministrul Florin Citu ce se va intampla dupa data de 25 octombrie cu obligatiile bugetare, deoarece exista o anumita ingrijorare in randul mediului de afaceri din acest motiv. “Am fost la mai multe reuniuni cu mediul de afaceri si exista o anumita ingrijorare…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, afirma ca PSD nu s-a schimbat: „Este tot PSD-ul lui Dragnea, Tudose, Dancila, Valcov, Grindeanu care are un singur obiectiv- sa omoare sectorul privat”. „PSD -ul nu...

- Florin Cițu a vorbit la Digi24 despre situația economica a Romaniei din prezent, dar și din viitorul apropiat. Ministrul Finanțelor spune ca „vom avea o perioada dura”, dar „nu cum au prezis Ciolacu, Ponta, Tariceanu, plus instituții internaționale, banci și comisii”. Cițu s-a referit la situația economica…