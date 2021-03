Premierul Florin Cițu , secretarul de stat Raed Arafat și miniștrii Sanatații, Vlad Voiculescu, Educației, Sorin Cimpeanu, și Afacerilor Interne, Lucian Bode, susțin la aceasta ora declarații de presa, la finalul ședinței in care Guvernul a decis noile restricții care vor fi luate in Romania. “Am luat cateva decizii care vor ajuta in perioada urmatoare la reducerea efectelor pandemiei. Aceste decizii au fost adoptate printr-o hotarare de guvern și vor fi prezentate in detaliu de domnul secretar de stat Raed Arafat”, a spus Florin Cițu, la inceputul declarației de presa. Florin Cițu a menționat…