Cîțu anunță introducerea E-Facturare din septembrie Agenții economici vor utiliza un sistem de facturare electronica (E-Facturare) pentru a încarca, stoca și descarca facturile pe care le emit, în relația cu instituțiile publice din septembrie 2021, spune premierul Florin Cîțu, pe Facebook. Potrivit acestuia, masura va fi implementata de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în cadrul unui program pilot.



“Este prima etapa de dezvoltare a sistemului informatic de facturare electronica care urmeaza sa fie generalizata in relațiile dintre toți operatorii economici.

