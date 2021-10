Cîțu anunță creșterea salariilor, după ce Standard & Poor’s şi Moody’s au reconfirmat ratingul României Premierul Florin Cițu a anunțat sambata, dupa ce Standard & Poor’s si Moody’s au reconfirmat ratingul Romaniei, ca salariul minim va crește cu 11% din 2022. „Ne apropiem de momentul in care romanii vor resimți creșterea economica”, a spus premierul. „Deja am inceput sa aratam din masurile pe care vrem sa le luam in perioada urmatoare: salariul minim este de deja o decizie sa creasca cu 11% pentru anul viitor, am venit cu acele masuri de amanare a plații facturilor și vom mai avea cateva masuri prin care sa reducem povara asupra cetațenilor. Vom discuta despre salarii, pensii și alocații la construcția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

