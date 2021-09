Stiri pe aceeasi tema

- „La inceputul lui octombrie. Maine (marti – n.r.) la Consiliul Tripartit sper sa avem varianta finala la salariul minim. Varianta preferata de antreprenori e de 1 ianuarie, am avut in acest sens discutii cu oamenii din domeniu”, a afirmat luni Florin Citu. Florin Citu a anuntat, sambata, dupa Congresul…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca salariul minim ar putea crește de la 1 ianuarie 2022. „Maine la Consiliul Tripartit sper sa avem varianta finala la salariul minim. Varianta preferata e de 1 ianuarie, am avut in acest sens discuții cu oamenii din domeniu”, a spus Florin Cițu.…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, la Antena 3, ca cel mai probabil salariul minim va fi majorat cu 10% de la 1 ianuarie 2022. Totodata, el a mai adaugat ca nu vrea sa asocieze salariul minim cu politica. „Da, va creste. Cred ca va creste de la 1 ianuarie. Varianta spre care mergem este de 10%.…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, la Antena 3, ca cel mai probabil salariul minim va fi majorat cu 10% de la 1 ianuarie 2022. „Da, va creste. Cred ca va creste de la 1 ianuarie. Varianta spre care mergem este de 10%. Pe langa asta, vreau o formula care sa se aplice in fiecare an, nu…

- “Vreau sa avem o solutie pana la 1 octombrie, sper sa gasim o solutie pana la 1 octombrie. Este o propunere de crestere a salariului minim venita de la patronate, de 8%, si o propunere din partea sindicatelor de crestere de 10%. In acelasi timp as vrea sa ne gandim totusi la o formula care sa poata…

- Guvernul vrea sa majoreze salariul minim pe economie. O formula clara pentru calcularea acestuia va fi stabilita pentru pana la finalul lunii octombrie. “Salariul minim pe economie trebuie sa creasca! Este concluzia ședinței pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit”, a spus marți premierul…

- Premierul Florin Citu afirma, marti, dupa sedinta Consiliului Tripartit, ca salariul minim trebuie sa creasca si ca este nevoie de o formula predictibila si transparenta. Citu anunta ca, pana la finalul lunii octombrie, va exista o formula clara de calcul.

- Sindicalistii Cartel Alfa au transmis, luni, ca salariul minim trebuie calculat in functie de cosul minim de consum lunar. ”Lunar, un roman are nevoie in medie de 2.818 lei net pentru un trai decent. Salariul minim este aproape jumatate din acea valoare”, au transmis sindicalistii, informeaza News.ro.…