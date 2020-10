Stiri pe aceeasi tema

- "Joi vom avea in prima lectura o ordonanta de urgenta pentru esalonarea datoriilor acumulate pe perioada starii de urgenta, de la inceputul starii de urgenta si pana la 25 octombrie. Aceste datorii o sa fie amanate pe o perioada de 12 luni si esalonarea se va acorda in termen de cel mult 5 zile pe…

- Firmele care au obligații fiscale neachitate ulterior declararii starii de urgența vor putea solicita eșalonarea plații acestor sume pe o perioada de pana la 12 luni, fara garanții și cu un calendar de rambursare propriu, a anunțat duminica Ministerul Finanțelor Publice (MFP).Ministerul Finanțelor…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, va propune in urmatoarea sedinta de Guvern scutirea de la plata impozitului pentru sectorul HoReCa pana la sfarsitul anului 2020. “Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc…

- "Deja la Ministerul de Finante se lucreaza la un proiect de ordonanta de urgenta prin care se reglementeaza esalonarea la plata in forma simplificata a obligatiilor bugetare. Stim foarte bine ca pe 25 octombrie o parte din aceste masuri expira, dar, in acelasi timp, stim foarte bine ca exista sectoare…