Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la Sinaia, ca va cere o ancheta/analiza cu privire la modul in care a fost pregatit sistemul sanitar pentru valul 4 al pandemiei de Covid. Premierul a spus ca el a cerut tot anul sa ramana intacta capacitatea de raspuns la Covid și ca, daca nu s-a ținut cont de…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, astazi, 21 septembrie, ca va solicita o ancheta cu privire la modul in care Ministerul Sanatații a facut pregatiri pentru valul 4 al pandemiei de coronavirus. Prim-ministrul a facut aceste precizari in contextul in care, luni, la nivel național mai erau libere doar 19…

- Premierul Florin Cițu, aflat la Sinaia, a declarat ca va cere o ancheta despre cum a fost pregatit Ministerul Sanatații pentru valul 4 al pandemiei. ”Este anormal și cineva trebuie sa raspunda pentru asta, daca valul 4 nu a fost pregatit”, a explicat premierul. Florin Cițu a precizat ca un loockdown…

- Premierul britanic Boris Johnson anunta miercuri o remaniere a Guvernului britanic, ”cu obiectivul de a uni si nivela tara de sus”, anunta o sursa de la Downing Street, relateaza AFP. Aceasta remaniere a Executivului intervine dupa mai multe saptamani de zvonuri cu privire la plecarea mai…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a dat asigurari, marți , la Vila Lac, dupa o ședința informala a liberalilor care il susțin pe premierul Florin Cițu pentru șefia PNL, ca șeful Guvernului nu va fi schimbat. „Ii asigur pe toti ca si Barna si Ciolos sunt oameni responsabili si vor sa mearga…

- Sindicalistii Cartel Alfa au transmis, luni, ca salariul minim trebuie calculat in functie de cosul minim de consum lunar. ”Lunar, un roman are nevoie in medie de 2.818 lei net pentru un trai decent. Salariul minim este aproape jumatate din acea valoare”, au transmis sindicalistii, informeaza News.ro.…

- Florin Citu a declarat la Satu Mare, ca atacurile la adresa sa si a Guvernului, venite din PNL, in cadrul campaniei interne de alegeri in partid „seamana foarte mult cu ceea ce face PSD” si arata ca „astfel de politicieni, poate, nu mai au un viitor in Romania”.

- Cei doi pacienti care au fost victime ale incendiului de la Petromidia vor fi transferati in strainatate, cel mai probabil luni, anunta premierul Florin Citu pe Facebook. "Ma bucur ca in urma interventiei mele, cele doua persoane, care in prezent sunt internate la Spitalul Floreasca, vor fi transferate…