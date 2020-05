Citu anunta ca se va intalni cu organizatiile din turism: Trebuie luate masuri pentru redresarea acestui sector

Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul turistic din Romania are nevoie in aceasta perioada de un sprijin financiar consistent, asa cum s-a procedat in tarile vest europene, precum Spania, Germania, Franta, daca nu dorim sa oferim in totalitate „pe tava” turismul romanesc altor tari, sustine Traian Badulescu, consultant in turism.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, joi, ca peste 32.400 de IMM-uri au aplicat pe platforma IMM Invest si aproape 1.700 de cereri au ajuns la banci, iar saptamana viitoare vor fi semnate primele contracte. "La ora 17.30 astazi erau 32.496 de IMM-uri care au aplicat si deja 1.690…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat luni, ca nu este nevoie de niciun fel de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze linia de credit pentru investitii sau capital de lucru. De asemenea, Citu a anuntat ca, in cel mult 48 de ore, va anunta o solutie pentru clientii…

- Impactul pachetului de masuri pregatit pentru sustinerea economiei Romaniei in aceasta perioada va fi de aproape 2% din PIB, a anuntat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, potrivit Agerpres."Avem un pachet de masuri care se definitiveaza si cred ca va fi un pachet substantial…

- Actorii Tom Hanks si Rita Wilson au fost diagnosticati cu Covid-19 in timpul sederii in Australia, unde starul din "Forrest Gump" filmeaza pentru un lungmetraj despre viata lui Elvis Presley. Hanks si Wilson, amandoi in varsta de 63 de ani, au mers la medic dupa ce au prezentat simptome de…

- Statele Uniunii Europene examineaza masuri severe pentru a face fata raspandirii coronavirusului COVID-19, inclusiv mobilizarea cadrelor medicale pensionate si a studentilor din facultatile de medicina pentru a ajuta spitalele sa faca fata unui numar tot mai mare de pacienti, a declarat joi un oficial…

- Franta si Germania au inregistrat zeci de cazuri noi de infectari cu coronavirusul provenit din China. Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat…

- Italia este o tara sigura pentru turism, in pofida epidemiei de coronavirus din nordul tarii, a afirmat marti premierul Giuseppe Conte, citat de Reuters. "Italia este o tara sigura pentru calatorii si pentru turism, probabil mai sigura decat multe altele", a declarat Giuseppe Conte la o conferinta…