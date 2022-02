Cîțu anunță că România și-a vândut rezervele de energie în plină criză VIDEO Președintele PNL Florin Cițu recunoaște ca Romania a vandut cea mai mare parte din producția interna de energie pentru acest an. Așa ca, in plina explozie a facturilor, Romania e la mila furnizorilor externi care ne vand energie la sume exorbitante. In timp ce romanii platesc facturi uriașe, și o parte din fabricile din Romania se inchid sau iși reduc activitatea. “Companiile de stat din Romania ar trebui sa nu le lasam sa vanda pe piața externa, ci sa ne ținem rezerve. Sunt doua soluții pe care le susținem. Sa platești in prima luna o parte din contract și stoparea vanzarii de energie, pe anul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

