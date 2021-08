Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca rectificarea bugetara este gata, mai are nevoie de avizul de la CES si apoi va fi aprobata, mentionand ca este una pozitiva, care reduce deficitul. Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, cand este gata rectificarea…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari joi, la Constanta, ca orice probleme privind finantarea decontarii navetei elevilor vor fi rezolvate odata cu rectificarea bugetara. "Ordonanta pe care noi am dat-o acum o luna si ceva ar fi trebuit sa corecteze problema si la rectificare ar trebui sa avem cadrul…

- Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, cand este gata rectificarea bugetara. “Rectificarea bugetara este gata, este in avizare in acest moment, va trebui sa mearga la aviz la CES si apoi sa fie aprobata. Este pozitiva si reducem si deficitul bugetar.…

- Rectificarea bugetara urmeaza sa fie aprobata intr-o ședința speciala de guvern, vineri. Nu este singurul subiect care va fi abordat saptamana aceasta de executiv, care ar urma sa discute si despre o serie de proiecte de investitii. “Programul de investitii “Anghel Saligny” va fi discutat si aprobat…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca suma care va fi alocata suplimentar Ministerului Transporturilor este de aproximativ 625 de milioane de lei. Anterior erau prevazute 322 milioane. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta sociala si acolo vom suplimenta…

- Premierul Florin Cițu anunta, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca la rectificarea bugetara nu vor fi alocate sume in plus fața de inceputul anului, insa este posibil ca unele ministere sa primeasca bani in plus, dar in limita deficitului asumat de 7,16%. Florin Citu precizeaza ca „in funcție de execuția…

- Premierul Florin Cițu anunța analize la sange pentru a vedea cum s-au cheltuit banii alocați pentru fiecare minister. Verificarile se fac pentru ca la viitoarea rectificare resursele sa fie alocate mai eficient. Nu este insa exclus ca ministerele care nu au cheltuit bani sa aiba noi șefi. "Cum…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca rectificarea bugetara va fi prezentata in coalitie, dar ca decizia privind modul de alocare a fondurilor apartine Guvernului. "Vom prezenta, bineinteles, in coalitie, asa cum am prezentat si bugetul, anul trecut, in coalitie - este normal - sau alocarea bugetului…