- Premierul Florin Citu a afirmat, joi seara, cu privire la aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny" ca niciunul dintre colegii de la USR PLUS nu se va pronunta vreodata impotriva dezvoltarii Romaniei. Intrebat la TVR 1 daca a ajuns la o intelegere cu USR PLUS cu privire…

- Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, Programul national de investitii „Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va intinde pe cel putin șase ani, a anuntat premierul Florin Citu. „Astazi, am avut in prima lectura un proiect de ordonanta de urgenta pentru aprobarea…

- Guvernul de incompetenti condus de premierul Citu mai da o lovitura romanilor, care supravietuiesc foarte greu dupa perioada starii de urgenta. Sunt multe familii cu copii, pensionari și angajați cu salarii mici care nu-și pot plati in mod regulat facturile la utilitați, iar situația lor se agraveaza…

- Cițu inlocuiește PNDL cu programul de investiții “Anghel Saligny”. Promite bani pentru dezvoltarea localitaților. Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, Programul national de investitii “Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va intinde pe cel putin 6 ani, a…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat miercuri ca la nivelul ministerului sunt identificate trei domenii - drumuri de interes local, apa si canalizare si accesul populatiei la sistemul de gaze - care ar urma sa fie incluse in Programul National de Investitii in Infrastructura Locala anuntat…

- Guvernul a stabilit majorarea alocației pentru copii din 2022 și indexarea acesteia cu inflația incepand din 2023, a anunțat premierul Florin Cițu. „Guvernul a stabilit majorarea alocației de stat pentru co...