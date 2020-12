Stiri pe aceeasi tema

- Cițu anunța ca finantarea pentru prima parte a anului viitor este asigurata: ”Banii sunt, nu este nicio problema cu cheltuielile pentru sanatate, salarii și pensii” Finantarea pentru prima parte a anului viitor este asigurata si nu exista nicio problema pentru cheltuieli, mai ales in ceea…

- Finantarea pentru prima parte a anului viitor este asigurata si nu exista nicio problema pentru cheltuieli, a dat asigurari miercuri ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, intr-un mesaj video pe pagina sa de Facebook. "Am asigurat finantarea pentru prima parte a anului viitor. Vorbim de cheltuielile…

- Finantarea pentru prima parte a anului viitor este asigurata si nu exista nicio problema pentru cheltuieli, mai ales in ceea ce priveste cheltuielile pentru Sanatate, a declarat miercuri ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, intr-un mesaj video pe pagina sa de Facebook. "Am asigurat…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu exista nicio problema cu finantarea cheltuielilor in prima parte a anului viitor, fiind asigurati banii pentru primele patru-cinci luni. De asemenea, Citu precizeaza ca la Minister se lucreaza la bugetul pentru anul viitor, pe structura actualului…

- ”Am vazut in spatiul public foarte multa ingrijorare cu privire la situatia economic a Romaniei. Vreau sa va asigur pe toti ca nu este nicio problema, mai mult sunt doua lucruri p care vreau sa vi le prezint. In primul rand, am asigurat finantarea pentru prima parte a anului viitor, vorbim de cheltuielile…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie, astfel ca va lucra la elaborarea documentului inclusiv de Craciun si Revelion. "O sa lucrez la bugetul pentru anul viitor. Cam acestea vor fi Craciunul si Revelionul meu. Trebuie…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie, astfel ca va lucra la elaborarea documentului inclusiv de Craciun si Revelion. "O sa lucrez la bugetul pentru anul viitor. Cam acestea vor fi Craciunul si Revelionul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie, astfel ca va lucra la elaborarea documentului inclusiv de Craciun si Revelion."O sa lucrez la bugetul pentru anul viitor. Cam acestea vor fi Craciunul si Revelionul meu.…