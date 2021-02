Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca, anul acesta, Guvernul va repara ”ce au distrus socialistii” si va pune economia Romaniei pe o directie de crestere „sustenabila”. „Am luat masurile economice cele mai bune, desi Romania pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare socialista. Totusi, am reusit sa…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa care a avut loc la Timisoara, ca romanii ”trebuie sa isi ia tara inapoi”, mai ales ca actualul Guvern care ”aproape a distrus economia” si care ”conform Curtii de Conturi a furat banii”, noteaza news.ro.”Va…