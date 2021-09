CÎȚU, amintiri din școală: „Am fost și la olimpiadă și la engleză și la fizică, parcă” Prim-ministru Florin Citu a declarat joi ca informatiile conform carora ar fi luat nota 4 la treapta a doua la liceu sau ca ar fi incercat sa intre la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti reprezinta stiri false. „Nu am luat 4, sa stiti, la treapta a doua. Nu stiu ce e stirea asta, dar nu am luat 4 la treapta a doua. Nu, eram cu matematica, fizica, engleza… aici eram mai sus. Restul – eram la mijloc. (…) Am fost si la olimpiada si la engleza si la fizica, parca. (…) Nu am dat niciodata la ASE. Si asta e o stire foarte bizara. Nu am dat niciodata la ASE in Romania”, a spus Citu, la TVR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministru Florin Citu a declarat joi ca informatiile conform carora ar fi luat nota 4 la treapta a doua la liceu sau ca ar fi incercat sa intre la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti reprezinta stiri false. "Nu am luat 4, sa stiti, la treapta a doua. Nu stiu ce e stirea asta, dar nu…

- Premierul Florin Cițu a spus, joi seara, la TVR, ca a avut motive intemeiate pentru care nu a ajuns la Vama Veche, dar a promis ca va posta pe Instagram in momentul in care va merge acolo. In plus, prim-ministrul crede ca romanii nu au așa de multe probleme din moment ce stau pe internet și comenteaza…

- Dana Nalbaru s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat mai mult pe viața de familie și pe proiectele personale. Soția lui Dragoș Bucur și-a deschis o afacere in București, iar acum e aproape de nerecunoscut. Fosta membra a trupei Hi-Q a renunțat la muzica și s-a dedicat in totalitate creșterii…

- Premierul Florin Cițu a dansat, luni, pe ritmurile rock ale trupei Voltaj, in curtea Colegiului Național Gheorghe Lazar din București, acolo unde a participat la ceremonia deschiderii noului an școlar. Liderul Guvernului și-a facut și selfie-uri cu liceenele. „Sunt rocker din 1986”, spunea…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti sustine ca este prima universitate din tara care intra in top 600, conform Times Higher Education World University Rankings, editia 2022, potrivit Agerpres. „Academia de Studii Economice din Bucuresti isi reconfirma, pentru al treilea an consecutiv, locul I…

- Academia de Studii Economice din București ocupa, pentru al treilea an consecutiv, locul I in Romania, conform „Times Higher Education World University Rankings”, ediția 2022, și este prima universitate din...

- Academia de Studii Economice din București iși reconfirma, pentru al treilea an consecutiv, locul I in Romania, conform prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2022, și este prima universitate din țara care intra in top 600 in lume intr-un ranking universitar de notorietate.…

- Conform unor studii realizate recent in Statele Unite ale Americii, aproximativ 40% dintre cuplurile necasatorite și 25% dintre cuplurile casatorite s-au confruntat cu cel puțin un episod de infidelitate. Acelasi studiu spune ca 20% dintre barbați cauta o relație extraconjugala, in timp ce procentul…