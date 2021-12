La cel mai mic „derapaj” de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare alaturi de PSD, susține președintele PNL, Florin Cițu. Renegocierea PNRR ar fi, de exemplu, o astfel de „linie roșie”. „Trebuie sa ne gandim ca era o situatie dificila in Romania, ne trebuia un guvern si am incercat toate optiunile. Votul final a fost pentru o guvernare stabila, in care putem avea voturi stabile, pentru a duce la realizarea programului de guvernare”, a declarat Florin Citu la Digi24. „In momentul in care vad cel mai mic derapaj in ceea ce privește…