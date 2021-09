Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat la Digi24 ca sedinta de Guvern fara ministrii USR PLUS s-a tinut, insa doar s-a deschis, s-a constatat faptul ca exista cvorum si s-a incheiat fara adoptarea OUG privind aprobarea programului national de investitii Anghel Saligny.

- In numai 9 luni de mandat la Palatul Victoria, Florin Cițu a reușit performanța de a genera doua crize in coaliția care il susține, dupa confruntari cu USR-PLUS. In prima zi a toamnei, USR-PLUS la numit ”hoț” și ”mincinos”, dupa ce premierul a incercat sa treaca prin ședința de guvern Programul Național…

- Ședința de guvern, reprogramata pentru miercuri, ora 19.00, a fost inchisa la puțin dupa ora 21, fara a fi adoptat niciun act. „S-a deschis ședința, a existat cvorum, s-a inchis ședința”, a explicat, la conic, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, pentru Digi24. Ședința a fost suspendata in urma scandalului…

- Secretarii de stat ai miniștrilor USRPLUS ar fi fost somați de premierul Florin Cițu sa participe la ședința de Guvern de miercuri seara, potrivit unor surse din cadrul USRPLUS. „Secretarii de stat ai miniștrilor USR sunt amenințați de Cițu daca nu se prezinta la ședința de guvern. Este ilegal, nu au…

- Mișcare radicala in USR PLUS: Dacian Cioloș și Dan Barna au decis ca miniștrii din cadrul partidului sa nu participe la ședința de Guvern Mișcare radicala in USR PLUS: Dacian Cioloș și Dan Barna au decis ca miniștrii din cadrul partidului sa nu participe la ședința de Guvern Co-președintele USR PLUS,…

- Premierul Florin Cițu invoca un presupus aviz tacit al Ministerului Justiției pentru proiectul de OUG privind programul de 50 miliarde euro Anghel Saligny, dar miniștrii USR PLUS arata ca avizul Ministerului Justiției este obligatoriu, deci nu poate fi tacit. USR PLUS il acuza pe premier ca vrea sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, joi, o sedinta de lucru privind inceperea noului an scolar, la care vor participa ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.