Cîţu: Am văzut foarte mulţi politicieni care după ce intră în politică dispar Premierul Florin Citu a declarat vineri ca a vazut foarte multi politicieni care dupa ce intra in politica dispar si timp de 20, 30 de ani nu prea fac nimic pentru Romania. "Cand intri in politica te hotarasti sa iti asumi ceva, asta este primul pas - sa iti pui pielea in bataie. Dar am vazut foarte multi politicieni care dupa ce intra in politica dispar. Ei sunt in politica, dar dispar de pe scena politica. Cumva stim ca au fost in politica 20, 30 de ani, dar cand ne uitam sa vedem ce au facut in politica, sau ce au facut pentru Romania in acest timp, vedem ca nu prea au facut nimic. Asta inseamna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

