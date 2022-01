Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca anul trecut a fost cel mai bun din punct de vedere economic din istoria Romaniei. „Am administrat economia in 2020 si in 2021 si a iesit bine. Te pregatesti pentru ce este mai rau si daca iei masuri bune, rezultatele…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat ca are un singur regret, ca nu a reusit sa duca la capat reformele propuse deoarece succesul economic s-ar fi vazut si in buzunarele romanilor. Florin Citu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca anul trecut a fost cel mai bun din punct…

- Ficatul de porc se regaseste într-o proportie cuprinsa între 15 si 47% din compozitie la produsele analizate de tip "pate de porc" care se regasesc pe piata din România, se mentioneaza într-un comunicat al Asociatiei Nationale de Protectia Consumatorilor - InfoCons,…

- Cercetatorul Octavian Jurma ii avertizeaza pe romani ca in urmatoarele saptamani probabilitatea de a intalni o persoana infectata crește foarte mult. Octavian Jurma a realizat doua scenarii in ceea ce privește evoluția valului Omicron in Romania. In scenariul optimist, in urmatoarele 2-3 saptamani,…

- Fostul premier Florin Cițu a declarat, luni, ca una dintre prioritațile Romaniei este ca țara sa fie ”securizata din punct de vedere energetic” și va propune in acest sens un buget transpartinic care sa indeplineasca obiectivul pana in 2026. ”Propun un buget, un pact transpartinic, pe care sa-l investim…

- Fostul premier Florin Citu, presedintele PNL, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca se mandreste ca 2021 a insemnat prudența, profesionalism și predictibilitate. Florin Citu precizeaza ca incheiem anul cu rezultate mult peste așteptari din punct de vedere economic. Potrivit fostului premier, deficitul…

- "(...) Iohhanis și de conducerea inepta, impusa cu forța in fruntea PNL. Oamenii de dreapta din Romania au ramas fara reprezentare politica. Ne propunem prin demersul inceput astazi sa coagulam toate forțele din societatea romana care iși doresc o guvernare de dreapta și valori, principii, soluții care…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca s-a intalnit, vineri, cu ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, cu care a discutat despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen si incetarea Mecanismului de Cooperare si Verificare. „Vineri m-am intalnit cu…