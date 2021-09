Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Bulai (foto), vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, transmite ca ar fi dispus sa voteze o motiune de cenzura impotriva prim-ministrului Florin Citu. „Florin Citu trebuie sa plece. Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticoruptie este sabotata din guvern.…

- Premierul Florin Citu arata in seara aceasta, inca o data, ca nu are respect pentru lege, pentru Constitutie, a declarat Stelian Ion, dupa anuntul privind revocarea sa din functia de ministru al Justitiei. "Premierul Florin Citu arata in seara aceasta inca o data ca nu are respect pentru…

- Premierul Florin Citu a anuntat in aceasta seara demiterea ministrului Justitiei, Stelian Ion, potrivit Digi24. Prim-ministrul a trimis cererea de revocare presedintelui Klaus Iohannis. „Am luat o decizie necesara. Acum cateva minute am trimis presedintelui Romaniei cererea de revocare din functie a…

