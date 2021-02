Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- „Bugetul Romaniei a fost a treia tema pe care am discutat-o, stiti ca noi am preluat o situatie financiar-bugetara dezastruoasa in 2019 cu facturi neplatite, cu cheltuieli care se intindeau pe mai multi ani, care cresteau in fiecare an. Acest lucru a facut ca Romania sa intre in procedura de deficit…

- Reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana solicita Comisiei Europene sa intervina pe langa Marea Britanie in problema taxelor dicriminatorii pe care le impune pentru cetațenii romani.

- Romania ar urma sa primeasca in luna februarie cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul Astra Zeneca, programarile pentru acest tip de vaccin urmand sa inceapa din 10 februarie, pentru persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ”…

- Ambasadorii tarilor europene s-au pronuntat, luni, in favoarea unui eventual acord intre Uniunea Europeana si China privind protejarea in mod reciproc a investitiilor, afirma surse diplomatice de la Bruxelles, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Comisia…

- Incheierea tranzitiei post-Brexit fara acord este "cel mai probabil" scenariu, a afirmat, duminica dupa-amiaza, premierul britanic, Boris Johnson, iar Marea Britanie a pregatit deja masuri de urgenta, relateaza Mediafax. Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema configurarii…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, nu a ajuns la niciun acord cu Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, în negocierile privind relatiile bilaterale post-Brexit. "Am avut o discutie activa si interesanta asupra situatiei listei problemelor semnificative. Am înteles…

- Premierul britanic Boris Johnson se va deplasa in urmatoarele zile la Bruxelles pentru a se intalni direct cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Este, in opinia corespondenților de presa acreditați la Bruxelles, “o misiune a ultimei șanse pentru deblocarea negocierilor post-Brexit aflate,…