- Premierul Florin Citu precizeaza ca le-a solicitat reprezentantilor organizatiei patronale Concordia, in cadrul unei intalniri desfasurate, luni, la Palatul Victoria, sa sustina campania de vaccinare anti-COVID, subliniind ca implicarea mediului de afaceri in acest proces este esentiala. "Am avut…

- Implicarea mediului de afaceri in procesul de vaccinare FOTO: RoVaccinare.ro. RADOR - Premierul Florin Cîtu considera ca implicarea mediului de afaceri în procesul de vaccinare în masa este esentiala. El le-a cerut reprezentantilor organizatiei patronale…

- Industria jocurilor de noroc se implica in popularizarea campaniei naționale de vaccinare impotriva Covid-19 Cele mai importante branduri care opereaza agenții de pariuri și sali de slot machines iși unesc eforturile pentru a transmite la unison mesaje pro-vaccinare și a crește interesul romanilor pentru…

- Premierul Florin Citu a cerut, marti, prefectilor sa se implice in campania de vaccinare impotriva COVID-19, mentionand ca ar vrea sa vada mai multe evenimente legate de vaccinare in orase si municipii in fiecare weekend. ‘Campania de vaccinare ne scoate din pandemie si ne aduce la normalitate. Am avut…

- Premierul Florin Cițu spune ca este nevoie de implicarea bisericii, mai ales la sate, și de cea a autoritaților locale in campania de vaccinare, pentru a convinge cat mai mulți romani de beneficiile imunizarii impotriva COVID-19.

- Premierul Florin Cițu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca restricțiile anti-pandemie adoptate in ultima perioada sunt necesare. „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai…

- Se cauta urgent personal medical! Circa 15.000 lei lunar poate caștiga un medic,implicat in campania de vaccinare anti Covid-19 • aproximativ 25 de centre de vaccinare nu se pot deschide din cauza lipsei personalului medical • in 20 de localitați, imunizarea populației ar putea fi intarziata. Implicarea…