- Ministrul Finantelor Florin Citu a comentat pe Facebook decizia Standard&Poor’s de a mentine ratingul Romaniei, calificand-o drept o victorie. El subliniaza ca intr-un an in care majoritatatea tarilor dezvoltate au suferit taieri ale rating-ului de tara, guvernarea liberala a castigat increderea investitorilor.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, vineri seara, ca agentia de rating Fitch a mentinut ratingul de tara al Romaniei. ”In plus, agentia de rating spune foarte clar ca PNL nu creste taxe in 2021”, anunta ministrul de Finante. „Victorie! Fitch a mentinut rating-ul de tara al…

- Agentia de rating Moody's a mentinut ratingul de tara pentru România, a anunțat Florin Cîțu, ministrul finanțelor, la începutul ședinței de Guvern de miercuri. Ministrul susține ca în raportul de evaluare se arata ca mentinerea ratingului de tara în viitor depinde foarte…