- Florin Cițu a venit vineri cu noi explicații dupa ce și-a depus mandatul de premier desemnat.„Am vazut ca multi politicieni ma judeca. Decizia mea a fost sa refuz categoric orice compromis cu PSD, ALDE, Pro Romania. Cand am vazut ca trece guvernul doar cu voturile lor, atunci am refuzat, nu…

- Administrația Prezidențiala: Domnul Florin Vasile Cițu și-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie și urmeaza sa faca o declarație de presa in cursul acestei seri. Ședința de plen in care ar fi trebuit dat votul pentru…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat joi ca PSD nu-l va vota pe premierul desemnat Florin Citu, desi PSD va asigura cvorumul, el afirmand si ca au scazut mult sansele de a organiza alegeri anticipate. "Parerea mea este ca daca domnul Iohannis a respectat decizia Curtii Constitutionale…

- Intr-o postare recenta pe Facebook, Ioan Lazar presedintele ALDE Alba administreaza o corectie binemeritata politrucilor care interpreteaza Constitutia dupa cum le dicteaza interesul!9https://www.facebook.com/IoanLazarAlba/photos/a.2590214254589584/2590214004589609/?type=3&theater0) Ce blestem pe țara…

- Premierul desemnat va incepe de astazi, negocierile cu partidele Premierul desemnat Florin Cîtu a anuntat ca va începe de astazi, negocierile cu formatiunile politice pentru formarea unei majoritati parlamentare în vederea validarii noului cabinet si a programului de guvernare…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, a finalizat lista Guvernului și, practic, va fi același Cabinet precum cel condus de Ludovic Orban. Singura modificare survine la Ministerul Finanțelor, acolo unde portofoliul va fi preluat de catre deputatul PNL, Lucian Heiuș.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Camera Deputaților și Senatul au plen reunit, luni, de la ora 16.00, pentru investirea Guvernului Orban II. PSD, Pro Romania si ALDE au anunțat ca nu participa la ședința, in timp ce parlamentarii liberali vor fi prezenți in sala, insa nu vor vota. Pentru PNL, scenariul alegerilor anticipate pare tot…

- Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cițu, propus pentru același portofoliu in Guvernul Ludovic Orban, a primit miercuri aviz NEGATIV dupa audierile in comisiile de specialite din Parlament. A votat contra doar PSD. In rest, PMP, UDMR, PRO Romania, PNL au votat pentru aviz pozitiv. Membri ai comisiei…