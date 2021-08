Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, marti, la o discutie cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, ca doreste ca sistemul fiscal sa ramana acelasi cel putin pana in 2024, fara cresteri de taxe. Participarea premierului Florin Cițu la consultari, in sistem online, cu reprezentanții Coaliției…

- “De la ultima noastra intalnire au aparut informatii in spatiul public, in special de la INS, care arata foarte clar ca economia merge in directia buna. As vrea sa ma refer la trimestrul doi anul acesta, o crestere economica de 13,6% ceea ce arata ca am recuperat, si nu stiu cate tari din Uniunea Europeana…

- Premierul Florin Citu a afirmat, marti, la o discutie cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, ca doreste ca sistemul fiscal sa ramana acelasi cel putin pana in 2024, fara cresteri de taxe. „De la ultima noastra discutie si pana acum avem si un ministru al Finantelor cu care veti putea…

- Liderii PNL s-au reunit in ședința Biroului Politic Național pentru a nominaliza noul ministru al Finanțelor, in contextul in care pe data de 23 august expira interimatul lui Florin Cițu. Ședința a fost convocata de tabara premierului, in condițiile in care președintele PNL Ludovic Orban a fost acuzat…

- Liderii coaliției au discutat despre viitorul ministru al Finanțelor. Premierul l-a propus pe Dan Vilceanu, insa aripa Orban il contesta și susține ca este un personaj controversat. Propunerea i-ar putea fi trimisa președintelui Klaus Iohannis saptamana aceasta.Un alt subiect de discuție a fost rectificarea…

- In pofida unor voci inclusiv din cadrul Coaliției care susțin contrariul, Florin Cițu a ținut vineri, la Sibiu, sa transmita ca guvernarea decurge excelent și sa se laude cu performanțe economice „in premiera”. „Guvernarea merge foarte bine, e adevarat ca zgomotul de fond ascunde acest lucru, dar avem…

- Agenția Naționala dedicata proiectelor din Sanatate este un nou motiv de cearta in Coaliția de guvernare. Ea apare in Planul Național pentru Redresare și Reziliența. Ministrul Sanatații spune ca liderii Coaliției și-au dat deja acordul pentru noua instituție. La polul opus, premierul Florin Cițu nu…