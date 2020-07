Stiri pe aceeasi tema

- Singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus. "Intelegem foarte…

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia Guvernului…

- Klaus Iohannis are o noua ședința cu guvernatorul BNR și ministrul Finanțelor, pentru evaluarea situației economice a Romaniei Presedintele Klaus Iohannis va avea vineri o noua sedinta privind evaluarea situatiei economice in contextul crizei generate de epidemia de COVID-19. La întâlnirea,…

- Cițu: Cifrele sunt mai bune decat ne asteptam, dar deficitul estimat pentru acest an s-a dublat. O crestere brusca a cheltuielilor ar putea dezechilibra puternic finantele Romaniei Cifrele pentru luna aprilie sunt mai bune decat asteptarie, iar incasarile sunt mai mari decat in 2019, sustine ministrul…

- In legatura cu acest lucru, ministrul Finanțelor, Florin Cițu a afirmat ca va analiza varianta prelungirii perioadei de depunere a solicitarii de amanare a ratelor la banci „Iau in calcul in acest moment daca este nevoie sa prelungim perioada pentru depunerea cererilor de amanare a ratelor. O decizie…

- Dupa ce zilele trecute, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, anunța noi masuri de digitalizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit carora in urmatoarele saptamani urmeaza conectarea caselor de marcat la ANAF, acum organul administrației publice vine cu noi dispoziții.…

- ​Programul IMM Invest va fi reluat în câteva zile si va veni cu noutatea prin care clientii pot sa cumuleze creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capital de lucru, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu, potrivit Agerpres."În…

- Site-ul IMM Invest este supus in aceasta perioada unor teste de fiabilitate a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca vrea sa se asigure ca atunci cand va porni nu vor mai exista probleme. ”In acest moment, vreau sa ma asigur ca atunci cand porneste nu vom…