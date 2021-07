Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, joi seara, la Craiova, ca era normal sa inceapa analiza ministerelor cu Ministerul Finantelor, acolo unde el insusi a propus ministrul. ”Este important ca proiectele de la Ministerul Finantelor sa continue intr-un ritm alert”, a declarat Citu, precizand ca intreaga echipa…

- "Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri, menționand ca daca nu demisionez, imi va cere remanierea. O demisie, inaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat condițiile pe care Romania le-ar fi putut obține pe piețele externe, condiții și așa…

- ​La câteva ore de la demiterea sa de la Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale, susținând ca premierul Florin Cîțu i-a spus ca decizia nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. Mai mult, susține el, nu exista întârzieri…

- Schimb de replici in legatura cu PNRR RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comisia Europeana a transmis din nou o serie de observații la Planul Național de Redresare și Reziliența, potrivit unor documente obținute de presa online. Oficialii europeni solicita, de exemplu, informații…

- Premierul Florin Citu si ministrul Justitiei, Stelian Ion, vor sustine marti, la ora 18,00, o declaratie de presa la Palatul Victoria (transmisie live pe paginile de Facebook si YouTube ale Guvernului si prin sistemul unic de distributie al Palatului Victoria). AGERPRES

- Premierul Florin Citu a anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 100.454 de persoane. „Am promis, am facut!”, a adaugat seful Guvernului. Asta in condițiile in care primul-ministru anunța ca vom depași cifra de 100.000 de persoane vaccinate inca din aprilie. „100.454 persoane…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara…

