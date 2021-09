Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a anunțat luni seara ca miniștri USR PLUS se retrag din guvern și marți dimineața iși prezinta demisiile. Anunțul a venit dupa ședinta Biroului National al USR PLUS. Demisiile au fost deja semnate și sunt irevocabile. Astfel, executivul ramane fara șapte membri. Liderii…

- Ministrii USR PLUS isi vor anunta demisiile in aceasta seara, pe fondul crizei politice starnite de revocarea ministrului Justitiei Stelian Ion, afirma surse politice pentru Observator. Conform surselor Observator, ministrii USR PLUS isi vor depune mandatele in aceasta seara, relateaza reporterul Observator…

- Intrebat daca urmeaza sa schimbe prefectii si subprefectii, Florin Citu a declarat ca analizeaza aceasta oportunitate și a vorbit și despre onoarea din fostul guvern PSD:”Analizam aceasta oportunitate. Eu vorbesc de onoare. Cred ca atunci cand te intorci impotriva propriului guvern, impotriva propriei…

- Liderul deputaților USR PLS a reiterat ca miniștrii din patidul pe care il reprezinta nu vor participa la ședința de guvern de azi, insa Florin Cițu trece peste „orice norma, cutuma, lege” pentru a adopta programul PNDL3. „Este inadmisibil, nu vrem sa aruncam nicun leu din banii romanilor pe fereastra…

- „Am discutat impreuna cu parlamentarii noștri despre urmatorii pași pe care trebuie sa ii parcurgem impreuna. Avem deja 80 de semnaturi, am lucrat pe textul moțiunii, am trimis și la AUR o varianta, urmeaza un comitet politic din care fac parte mai mulți membri ai formațiunii.Vrem sa vedem daca exista…

- Ședința de guvern, reprogramata pentru miercuri, ora 19.00, a fost inchisa la puțin dupa ora 21, fara a fi adoptat niciun act. „S-a deschis ședința, a existat cvorum, s-a inchis ședința”, a explicat, laconic, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, pentru Digi24. Ședința a fost suspendata in urma scandalului…

- CE CRED ROMANII DESPRE CAMPANIA INTERNA A PNLCredeți ca premierul Florin Cițu se implica suficient pentru a ține sub control valul de scumpiri?Da 17.28%Nu 77.77%Nu raspund 4.95%Cine credeți ca are cele mai mari șanse sa devina președintele PNL?Ludovic Orban 41.55%Florin Cițu 30.68%Credeți ca lupta pentru…

- Alina Gorghiu, parlamentar PNL, susține ca doar șeful de la Partidul Național Liberal se va schimba dupa congres. Gorghiu face acest comentariu dupa informațiile publicate de Antena 3, din care reiese faptul ca Ludovic Orban va fi exclus de la Camera Deputaților daca Florin Cițu preia partidul.…